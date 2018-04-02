На Херсонщині депутат не подав декларацію через скриньку на mail.ru

Троє депутатів Херсонської міської ради досі не подали електронні декларації.

Про це повідомляє 2 квітня рух ЧЕСНО в рамках кампанії "Стеж за грошима".

Це зокрема представник УКРОПу Євген Назарян, "опоблоківець" Антон Хмаро та представник "Самопомочі" Валентин Сух.

Депутати пообіцяли активістам заповнити декларації найближчим часом, а поза тим пояснили, з якими труднощами зіткнулись у роботі з реєстром.

Так Назарян не зміг подати декларацію, адже минулого року використовував електрону адресу на сервісі mail.ru, що нині заборонений в Україні. Цього року не зміг змінити в особистому кабінеті дані, адже підтвердження від НАЗК на російські сервіси не приходять.

Він каже, що написав кілька листів до НАЗК, звертався до громадських організацій, які слідкують за декларуванням, і повідомляв про цю проблему.

"Знаю, що не тільки в мене такі проблеми, і частина людей вже отримали допомогу від НАЗК, я ще досі чекаю зміну адреси, щоби хоч і з запізненням, але подати декларацію", – пояснює Назарян.

На технічні неполадки також посилається голова земельної комісії, депутат від "Опозиційного блоку" Антон Хмаро:

З технічних причин я не можу зареєструватися на сайті НАЗК. У мене затримка, бо я ключ замінив. Зараз мені дають роз’яснення, як мені поступати", – розповів Хмаро.

Провідний аналітик руху ЧЕСНО Ігор Фещенко зазначає, що такі проблеми можливі:

"Цифровий підпис у більшості випадків треба замінювати раз на рік. Тобто через ключ, яким підписували попередню декларацію, цю декларацію вже не заповниш. Потрібно створити новий ключ та подати до НАЗК заявку про заміну ключа. Лише коли НАЗК підтвердить заміну, користувач може зайти до системи і почати заповнювати декларацію".

Як відомо, 1 квітня закінчився термін подачі електронних декларацій.