Двом "заступникам міністра ЛНР" оголосили підозру – СБУ

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру двом так званим "заступникам міністра внутрішніх справ ЛНР" та оголосили їх в розшук.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що у 2014 році двоє мешканців Луганська – дільничний інспектор та звільнений оперуповноважений місцевого райвідділу міліції – приєдналися до бойовиків ОРЛО, де зараз керують "МВС".

"Оперативники спецслужби задокументували факти здійснення ними незаконного переслідування українських громадян, участі у придушенні спротиву терористам з боку цивільного населення та сприяння бойовикам ОРЛО у протидії силам антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (керівництво терористичною групою чи організацією).

Згідно з інформацією на сайті "МВС ЛНР", у "голови" цього "відомства" Ігоря Корнета є два "заступники" – Михайло Параскеєв, що займається безпекою, та Юрій Говтвин, який відає тиловим забезпеченням.

Ще двоє виконують обов'язки "заступників". Це - Роман Ведмеденко та "заступник-начальник кримінальної поліції" Михайло Ваховський.