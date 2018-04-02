Голова Держаудиту, яку підозрюють у незаконному збагаченні, показала свої статки

Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, яку підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, зареєструвала 875 тисяч гривень заробітної плати та три мільйони гривень готівки колишнього чоловіка, з яким вони проживають разом.

Про це йдеться у її декларації.

Так, порівняно з 2016 роком заробітна плата Гаврилової у минулому році збільшилася з 606459 до 875056 гривень.

Також на тисячу доларів збільшилась сума її готівки - з 42 до 43 тисяч.

При цьому сума на рахунку у банку зменшилася зі 119827 гривень у 2016 році до 65538 гривень у 2017 році.

Крім того, у декларації за 2017 рік у Гаврилової з'явились активи у дорогоцінних (банківських) металах на загальну суму 86,5 тисяч гривень.

Також зазначається, що колишній чоловік посадовиці Володимир Гаврилов, з яким вони спільно проживають, отримав у 2017 році 7200 гривень заробітної плати за основним місцем роботи у ПАТ "Завод Маяк".

При цьому у готівці він має 3 мільйони гривень, 8500 євро та 5 тисяч доларів.

Даних про його доходи у декларації голови Держаудиту за 2016 рік немає, а за 2015 рік, коли вони ще були одружені, зазначалася лише його заробітна плата у сумі 167330 гривень.

Також Гаврилова має квартиру у Києві площею у 122, 5 кв. м, вартістю понад мільйон гривень. І ще одною квартирою у столиці з такою ж площею володіє її колишній чоловік, якою керівниця Держаудиту має право безоплатного користування.

Екс-чоловік Гаврилової володіє також двома машиномісцями загальною вартістю понад 276 тисяч гривень. Та має автомобіль TOYOTA Land Cruiser 2016 року вартістю 2,2 мільйони гривень.

Інформація про це не була вказана у попередніх деклараціях посадовиці.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Також повідомлялося, що суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний західу вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.