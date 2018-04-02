Лавров порівняв відносини Росії з Заходом з дитячою грою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру першою зупиняти "дипломатичну війну" з Заходом, яка розгорнулася після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це він сказав на прес-конференції в понеділок, передає "ТАСС".

За його словами, Росія буде застосовувати "принцип послідовності" в дипломатії.

"Якщо говорити, як говорили раніше в дитинстві, - хто перший почав, той і повинен зупинитися. Ми не хочемо уподібнюватися дитячим іграм, але поки наші партнери займаються рівно цим", - Сказав Лавров.

Він додав, що "не від Москви залежить, як далеко вони зайдуть".

На його думку, Захід вислав російських дипломатів "під надуманими приводами".

Керівник МЗС РФ додав, що британським спецслужбам, "які відомі своїми здібностями діяти з ліцензією на вбивство", і уряду, "який хоче відвернути увагу виборців від невдач по Brexit", це могло бути вигідно.

"Британські колеги загралися", - сказав Лавров.

Він запевнив, що у Росії не було мотивів вбивати Скрипаля, а всі звинувачення на адресу Росії "виникли" напередодні виборів і чемпіонату світу з футболу.

Керівник російського МЗС запевнив, що в РФ будуть вимагати "з'ясування всіх фактів по отруєнню".

Раніше повідомлялося, що в рамках розслідування отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в Британії допитали жінку, яка на їх прохання привезла з Росії гречку.

Як відомо, у Великій Британії поклали відповідальність за отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки на президента РФ Володимира Путіна.

Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на вищому рівні.

Окрім цього понад 20 країн світу заявили про рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів.

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