На Миколаївщині загинув військовий-строковик
У неділю, 1 квітня, в одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, в результаті вогнепального поранення загинув військовослужбовець строкової служби.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Вказується, що військовий загинув під час виконання службових обов'язків.
Будь-які деталі і обставини надзвичайної події в Командуванні Повітряних сил не повідомляються.
По даному факту проводиться службове розслідування.