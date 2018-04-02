На Миколаївщині загинув військовий-строковик

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Понеділок, 2 квітня 2018, 17:54

У неділю, 1 квітня, в одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, в результаті вогнепального поранення загинув військовослужбовець строкової служби.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Вказується, що військовий загинув під час виконання службових обов'язків.

Будь-які деталі і обставини надзвичайної події в Командуванні Повітряних сил не повідомляються.

По даному факту проводиться службове розслідування.

Українська правда
Теми: армія Збройні сили
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