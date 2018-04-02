ГПУ знову викликала Холодницького на допит

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького чекають на допит у Генпрокуратурі.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

Допит запланований на вівторок, 3 квітня.

"Назара Холодницького чекаємо завтра на допит, який запланований на 10 ранку за адресою: вулиця Симона Петлюри, 7/9",- сказав Гуцуляк.

Допит Холодницького був запланований на 30 березня, але керівник САП не з'явився в ГПУ.

Як відомо, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

В інтерв'ю "Українській правді" Холодницький сказав, що досі не знає, про що йдеться у скарзі на нього генпрокурора Юрія Луценка.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Повне інтерв’ю з Холодницьким невдовзі читайте на "Українській правді".