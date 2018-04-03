У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Трампа з Путіним

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Вівторок, 3 квітня 2018, 04:26

У Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Про це під час брифінгу заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє прес-служба адміністрації президента США.

Сандерс підтвердила, що у ході останньої телефонної розмови, яка відбулася 20 березня - за 2 дні після виборів президента Росії - Трамп запропонував Путіну провести спільну зустріч. 

"Вони обговорили двосторонню зустріч в недалекому майбутньому у низці потенційних місць, зокрема у Білому домі", - сказала вона.

Дату зустрічі Сандерс не уточнила.

Як повідомлялось, у Кремлі заявили, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Вашингтоні.

Президент США раніше підтвердив, що дзвонив Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах і запропонував зустрітися, але не називав місця зустрічі.

Нагадаємо, американський телеканал NBC повідомив, що Трамп під час розмови з Путіним 20 березня заявив, що США готові до гонки озброєнь і виграють її.

Як відомо, США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ в Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини у Солсбері.

Російська влада у відповідь заявила про висилку 60 американських дипломатів і закриття генконсульства США в Санкт-Петербурзі.

Теми: Трамп Путін США Росія
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