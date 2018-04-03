Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Трампа з Путіним

Вівторок, 3 квітня 2018, 04:26
У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі Трампа з Путіним

У Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Про це під час брифінгу заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє прес-служба адміністрації президента США.

Сандерс підтвердила, що у ході останньої телефонної розмови, яка відбулася 20 березня - за 2 дні після виборів президента Росії - Трамп запропонував Путіну провести спільну зустріч. 

"Вони обговорили двосторонню зустріч в недалекому майбутньому у низці потенційних місць, зокрема у Білому домі", - сказала вона.

Дату зустрічі Сандерс не уточнила.

Як повідомлялось, у Кремлі заявили, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Вашингтоні.

Президент США раніше підтвердив, що дзвонив Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах і запропонував зустрітися, але не називав місця зустрічі.

Нагадаємо, американський телеканал NBC повідомив, що Трамп під час розмови з Путіним 20 березня заявив, що США готові до гонки озброєнь і виграють її.

Як відомо, США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ в Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини у Солсбері.

Російська влада у відповідь заявила про висилку 60 американських дипломатів і закриття генконсульства США в Санкт-Петербурзі.

Теми: ТрампПутінСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: