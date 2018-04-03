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Мюллер перевіряє зв'язок команди Трампа з Ассанжем - WSJ

Вівторок, 3 квітня 2018, 07:08

Спецпрокурор США Роберт Мюллер перевіряє заяву 2016 року екс-радника Трампа Роджера Стоуна про зустріч із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Мюллер, який розслідує можливі зв'язки РФ та представників кампанії Трампа під час виборів, вивчає заяву давнього радника Роджера Стоуна у 2016 році про те, що він зустрічався із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем", - пише видання з посиланням на джерела, обізнані у справі.

У серпні 2016 року Стоун нібито відправив електронний лист ще одному екс-раднику Трампа - Сему Нанбергу, в якому написав: "Минулого вечора я вечеряв з Джуліаном Ассанжем".

Зазначається, що через кілька місяців після цього сайт WikiLeaks випустив матеріал з конфіденційними матеріалами щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і суперника Трампа Гілларі Клінтон, які, за свідченнями американських чиновників, були зламані Кремлем.

Стоун заперечив свій зв'язок з Ассанжем заявивши, що його заява в листі була жартом, а сам він не проводив такої зустрічі і не перебував у той вечір у Лондоні, де переховується засновник WikiLeaks.

В організації також раніше заявляли, що жодного контакту між Ассанжем і Стоуном не було.

Теми: ТрампСША
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