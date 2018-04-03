Президент ФФУ задекларував 12 дорогих годинників і великі суми грошей у валюті

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко за 2017 рік задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки.

Про це свідчать дані на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

У 2016 році на рахунках Павелка було 650 тисяч євро, 360 тисяч доларів і 1,27 млн гривень відповідно. Зараз Павелко тримає 58 308 грн, 454 євро в "Ощадбанку" і 221 долар в банку "ПУМБ" (минулого року – 58 418, 458 і 220 відповідно).

Заробітна плата президента ФФУ за 2017 рік склала 256 453 грн (у 2016 році – 160 тисяч).

Крім того, він отримав два подарунки на суму 5 922 грн і 2 659 грн.

Також Павелко задекларував 12 наручних механічних годинників, серед яких є Rolex і Breguet, і запонки.

Як і минулого року, президент ФФУ не задекларував ні власного житла, ні автомобіля.

Він уже не орендує готельний номер площею 34,4 кв. м у державного підприємства "Готельний комплекс "Національний", але продовжує орендувати автомобіль Lexus LS 600 HL.