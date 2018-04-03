"Нафтогаз" знову просить "Київенерго": Прикрути

НАК "Нафтогаз" звернувся до ПАТ "Київенерго" з проханням відключити його офіс у столиці від теплопостачання і закликав інші компанії долучатися до такої ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"Ми попросили Київенерго відключити опалення у нашому офісі. Висловлюємо так повну довіру Гідрометцентру і зберігаємо спокій, гроші та газ. За бажання – приєднуйтесь!", - йдеться в повідомленні.

Тих, хто не планує ще відключати опалення, "Нафтогаз" закликав укласти додаткові угоди для отримання номінацій і продовження опалювального сезону.

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці завершиться, коли упродовж трьох днів середньодобова температура не опускатиметься нижче 8°С.