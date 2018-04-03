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У Софіївській Борщагівці згоріло 5 авто

Вівторок, 3 квітня 2018, 10:05

Близько 4 ранку на вулиці Боголюбова у с. Софіївська Борщагівка згоріли п'ять автомобілів.

Про це "Українській правді" повідомив речник поліції Київщини Микола Жукович.

"Згоріли 5 авто. Дві машини вогнем знищені повністю, три – пошкоджені", - сказав він. 

 
Фото з facebook Киев Автомобильный

За словами Жуковича, наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група, рятувальники та криміналісти. 

 
Фото з facebook Киев Автомобильный

"Причина загоряння встановлюється. Попередньо займання виникло у сміттєвих баках і перекинулося на поруч припарковані авто. Точна причина буде вставлена пізніше. Слідчо-оперативна група ще працює", - підсумував Жукович. 

 
Фото з facebook Киев Автомобильный

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьпожежа
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