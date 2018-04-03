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Холодницький: Жодного разу не спілкувався з Трухановим

Вівторок, 3 квітня 2018, 12:04

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький запевняє, що ніколи не спілкувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим, звинуваченим у розтраті майна.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Я з Трухановим в житті жодного разу не спілкувався. Отак і запишіть жирним шрифтом: Холодницький жодного разу в житті не спілкувався ні з Трухановим, ні з Вугельманом (заступник мера Одеси – УП), ні з ким іншим із затриманих", – стверджує Холодницький.

Керівник САП зазначив, що підозру Труханову підписував сам особисто.

"І вона перепідписувалася кілька разів. Останній варіант уже прокурор сам дописував. Каже, хай детективи мені більше нічого не несуть, я сам напишу, як має бути. І я цю підозру підписав", – зазначає Холодницький.

"А Ситник розказує… Феєричне інтерв'ю. Виявляється, я Труханову розповів. А я жодного разу не спілкувався ні з ним, ні з його адвокатами – ні з ким", – стверджує прокурор.

"Знаєте, коли Труханова затримали, то його в той самий день до суду чомусь не привезли. Я телефоную в НАБУ і питаю, в чому справа. Знаєте, що мені кажуть? "У нас машина поламана", – додав Холодницький.

"А у мене настає дежавю: адвокат той самий, що в Насірова, суд той самий, період часу – приблизно той самий. Все показує на те, що будуть затягувати слідство. Дзвоню: "Давайте слухати зараз". – "Ні, хай переночує". Ну, переночував. Легше стало? За ніч прибігли тітушки, маємо мордобій, маємо пораненого поліцейського. А цього всього можна було уникнути", – зазначив він.

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Як повідомлялося, директор Антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що підставою для порушення кримінального провадження щодо Холодницького став "злив" інформації фігурантам справи про розкрадання в мерії Одеси.

Голова САП відкидає закиди щодо "зливу" інформації меру Одеси Геннадію Труханову.

Голову одеської міськради та трьох посадовців мерії підозрюють у привласненні майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

Слідчі стверджують, що перебуваючи майже 2 місяці за кордоном, мер Одеси переховувався від вручення йому підозри.

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Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: ХолодницькийНАБУСитникАнтикорупційна прокуратураОдеса
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