ФСБ каже, що впіймала "українського шпигуна" і після каяття відпустила

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Вівторок, 3 квітня 2018, 12:36

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що викрила спробу передати українцю і двом росіянам секретні військові карти місцевості.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на свердловське управління ФСБ.

"Де саме служать або працюють затримані - троє росіян і один громадянин України - незрозуміло. Спецслужбам якої країни вони мали намір передати секретні документи, також не уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Відзначається лише, що вдома у трьох - в Сімферополі, Єкатеринбурзі та Омську - проведені обшуки, в ході яких вилучено електронні та паперові копії секретних топографічних карт Генштабу Збройних сил Росії.

У ФСБ кажуть, що передачі секретних відомостей вдалося запобігти, але кримінальну справу вирішили не порушувати, обмежившись попередженням про "неприпустимість дій, що підпадають під статті КК "Державна зрада" й "Шпигунство".

За твердженням служби, всі затримані визнали, що створювали загрозу безпеці Росії, і "відмовилися від здійснення подібних вчинків у подальшому".

Повідомляється, що один з них раніше притягувався до відповідальності за державну зраду. Чи був засуджений - невідомо.

 

Як повідомлялось, такі схеми, коли людей нібито ловлять на кримінальному злочині в Росії, ФСБ використовує для вербування українців, аби ті займалися шпигунством на користь РФ.

Більше читайте в статті УП "Агенти серед нас. Як російські спецслужби вербують українців"

Теми: Росія ФСБ шпигунство Україна
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