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Холодницький пояснює, що дозволено главі САП, а що директору НАБУ

Вівторок, 3 квітня 2018, 13:26

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пояснює, що як процесуальний керівник у кримінальних провадженнях має право сам вирішувати, яку кількість інформації розкривати.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді", відповідаючи на закиди директора НАБУ Артема Ситника у розголошенні таємної інформації слідства.

"Директор НАБУ не є детективом. А я не тільки керівник САП, я ще й прокурор. І в тих провадженнях, в яких мене звинувачують, що я розголошую дані слідства, я діяв як процесуальний керівник" – заявляє Холодницький.

"А процесуальний керівник, за законом, сам вирішує обсяг інформації, який, кому й коли він має право розкривати", – наголошує він.

"…Якщо вже ми забороняємо процесуальному керівнику, то знаєте… Є моя справа, я процкер, а мені інші будуть розказувати, що я можу говорити, а що ні? Тому тут ми поборемось", – додав керівник САП.

Крім цього Холодницький пригадав кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за підозрою в розголошенні таємної інформації:

"…мене звинувачують у розголошенні даних слідства. Розумієте, коли Ситник на офф-рекорді журналістам не просто читає протоколи негласних слідчо-розшукових дій у справі Кулика, а розголошує дані, які паплюжать честь людини, то це пряма кримінальна відповідальність", – зазначає керівник САП.

Детальніше про прослуховування, контакти з НАБУ, стан справу резонансних розслідуваннях читайте в інтерв'ю УП "Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце"

Як відомо, у листопаді 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за зверненням депутатки від "Народного фронту" Олени Масоріної.

Масоріна стверджує, що Ситник влітку 2017 року надав групі журналістів неофіційне інтерв'ю, в ході якого повідомив обставини та подробиці досудового розслідування у ряді резонансних кримінальних проваджень, які ганьблять людину, принижують її честь та гідність.

Як відомо, в кінці березня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути дві скарги та питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Читайте також: "Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні"

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що підставою для порушення кримінального провадження щодо Холодницького став "злив" інформації фігурантам справи про розкрадання в мерії Одеси.

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його схиляли "працювати проти" Національного антикорупційного бюро.

"Скажу так, коли негласно були пропозиції працювати проти НАБУ, я відмовлявся. На жаль, колеги з НАБУ такою пропозицією по САП скористалися", – сказав Холодницький.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураНАБУСитник
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