Суд заборонив державі управляти арештованим майном Клименка

Окружний адміністративний суд Києва 2 квітня тимчасово заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управляти арештованим майном міністра часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомляє у Facebook громадська організація Transparency International Ukraine.

За її даними, зокрема, агентству заборонено управляти та продавати елітні квартири в Києві та Одесі, 20 машиномісць, нежитлові приміщення у ТРЦ "Гуллівер" та низку елітних транспортних засобів, що належать екс-міністру та його оточенню, яких наразі звинувачують у створенні злочинної організації, привласненні та розтраті майна, службовому підробленні та фіктивному підприємництві.

Водночас майно залишається у віданні агентства.

У своєму рішенні суд посилався "на свій досвід та нормативну практику".

Саме агентство на своїй facebook-сторінці підтвердило, що Окружний адмінсуд дійсно заборонив АРМА управляти майном, переданим Головною військовою прокуратурою у рамках кримінального провадження. Але ім'я власника відомство не називає.

На прохання "Української правди" підтвердити інформацію TI про Клименка, у прес-службі АРМА заявили, що не можуть розголошувати такі дані через таємницю слідства.

У повідомленні агентства вказується, що 4 квітня його голова Антон Янчук проведе з цього приводу брифінг, участь в якому також візьмуть голова організація Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин та голова Громадської ради при АРМА Гліб Канєвський.