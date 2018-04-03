Суд заборонив державі управляти арештованим майном Клименка

Окружний адміністративний суд Києва 2 квітня тимчасово заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управляти арештованим майном міністра часів Януковича Олександра Клименка.

Про це повідомляє у Facebook громадська організація Transparency International Ukraine.

За її даними, зокрема, агентству заборонено управляти та продавати елітні квартири в Києві та Одесі, 20 машиномісць, нежитлові приміщення у ТРЦ "Гуллівер" та низку елітних транспортних засобів, що належать екс-міністру та його оточенню, яких наразі звинувачують у створенні злочинної організації, привласненні та розтраті майна, службовому підробленні та фіктивному підприємництві.

Водночас майно залишається у віданні агентства.

У своєму рішенні суд посилався "на свій досвід та нормативну практику".

Саме агентство на своїй facebook-сторінці підтвердило, що Окружний адмінсуд дійсно заборонив АРМА управляти майном, переданим Головною військовою прокуратурою у рамках кримінального провадження. Але ім'я власника відомство не називає.

На прохання "Української правди" підтвердити інформацію TI про Клименка, у прес-службі АРМА заявили, що не можуть розголошувати такі дані через таємницю слідства.

У повідомленні агентства вказується, що 4 квітня його голова Антон Янчук проведе з цього приводу брифінг, участь в якому також візьмуть голова організація Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин та голова Громадської ради при АРМА Гліб Канєвський.

Як стало відомо на початку жовтня 2017 року, арештоване майно Олександра Клименка передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Клименка підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Віктора Януковича.

У червні 2014 року відкрили кримінальне провадження за підозрою Клименка у зловживанні владою та службовим становищем. а 19 січня 2017 року відкрили провадження щодо створення Клименком злочинної організації, привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, щодо фіктивного підприємництва і підробки.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка. 21 квітня Головна військова прокуратура Генпрокуратури завершила досудове розслідування проти Клименка.

28 липня генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що сума арештованого майна Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.