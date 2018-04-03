У минулому році Труханов збіднів на $47 тисяч

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого разом з іншими фігурантами підозрюють у привласненні майна на 185 мільйонів гривень, у 2017 році збіднів на 47600 тисяч доларів, при цьому у нього збільшилася заробітна плата.

Про це йдеться у декларації одеського мера за минулий рік.

Так, заробітна плата Труханова у 2017 році збільшилася майже на 38 тисяч гривень - з 68407 до 106381 гривень.

Також збільшилась і кількість грошей міського голови Одеси на рахунках українських банків - з 262454 до 341343 гривень. Хоча сума на рахунках у доларах у порівнянні з 2016 роком залишилась незмінною - 2526 доларів.

При цьому кількість готівки у Труханова зменшилась на 47600 доларів та на 15 тисяч гривень.

Так у 2016 році він мав 65 тисяч гривень та 130600 доларів готівкових коштів. У 2017 році ця сума зменшилася до 50 тисяч гривень і 83 тисяч доларів.

Готівкові кошти його матері Марії Труханової залишились незмінними - 1,57 мільйонів гривень та 373500 доларів.

У банку Марія Труханова має лише 53 гривні проти 4426 гривень у 2016 році.

Також у порівнянні з декларацією за 2016 рік мати Труханова перестала бути кінцевим бенефіціарним власником малого підприємства ТОВ "Рубітел".

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.