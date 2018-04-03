Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК просить поліцію зайнятися 6 екс-посадовцями через декларації

Вівторок, 3 квітня 2018, 15:32

Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Нацполіції матеріали на шістьох екс-посадовців Пенсійного фонду, які не подали свої декларації про доходи.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК направило до ГУ Національної поліції у Києві ще 6 обґрунтованих висновків щодо неподання декларацій колишніми посадовими особами Пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні порушення виявили під час планової перевірки у Пенсійному фонді. Передані правоохоронцям висновки є підставою для здійснення досудового розслідування.

"Не подали декларації після звільнення за 2016 рік головні спеціалісти  Бузунова Ольга Дмитрівна, Опилат Наталія Леонідівна, Гринчевська Юлія Володимирівна, Запашна Світлана Олександрівна, Корицька Віра Миколаївна та Філіппова Інна Олександрівна", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК відзначили, що нагадували посадовцям про необхідність подати декларації, але ті все одно не зробили цього.

За умисне неподання декларації, згідно зі ст. 366-1 ККУ передбачена відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі на строк до 2 років.

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: