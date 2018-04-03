НАЗК просить поліцію зайнятися 6 екс-посадовцями через декларації

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Вівторок, 3 квітня 2018, 15:32

Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Нацполіції матеріали на шістьох екс-посадовців Пенсійного фонду, які не подали свої декларації про доходи.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"НАЗК направило до ГУ Національної поліції у Києві ще 6 обґрунтованих висновків щодо неподання декларацій колишніми посадовими особами Пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні порушення виявили під час планової перевірки у Пенсійному фонді. Передані правоохоронцям висновки є підставою для здійснення досудового розслідування.

"Не подали декларації після звільнення за 2016 рік головні спеціалісти  Бузунова Ольга Дмитрівна, Опилат Наталія Леонідівна, Гринчевська Юлія Володимирівна, Запашна Світлана Олександрівна, Корицька Віра Миколаївна та Філіппова Інна Олександрівна", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК відзначили, що нагадували посадовцям про необхідність подати декларації, але ті все одно не зробили цього.

За умисне неподання декларації, згідно зі ст. 366-1 ККУ передбачена відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі на строк до 2 років.

Теми: НАЗК декларації
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