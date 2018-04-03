Проект "Стіна" продовжують реалізовувати, але Україні потрібен "інтелектуальний кордон", адже споруди не захистять від масованого наступу.

Про це голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал сказав в інтерв’ю 112.ua.

За його словами, "на сьогодні ступінь реалізації цього проекту відповідає отриманому фінансуванню".

"Ми побудували інженерні споруди і бойові модулі. У Харківській області система майже закінчена, але залишається велика частина Луганської, Сумської, Чернігівської областей", – сказав Цигикал.

"На жаль, політизація цього проекту істотно впливає на темпи реалізації. Але ми розуміємо, що це питання національної безпеки, тому закінчити його треба за будь-яких умов", – додав він.

Керівник ДПСУ констатував, що прикордонники знають, на яких ділянках більше загроз, можливостей для переміщення контрабанди, нелегальних мігрантів – і "своїми силами" оперативно облаштовують кордон, не чекаючи додаткового фінансування.

"Ми не будуємо щось грандіозне, ні: копаємо рови, ставимо огорожу з колючого дроту і в подальшому ця система тільки доповнить споруди в рамках масштабного проекту інтелектуального кордону", – уточнив Цигикал.

"При масованому збройному, не дай Бог, вторгненні ми розуміємо, що ні в одній країні немає таких споруд, які могли б від цього захистити. У кого краща, у когось гірша система, але вона не панацея від широкомасштабного наступу", – визнав він.

"Тому все-таки основне завдання – це інтелектуальна охорона кордону. Це відстеження обстановки, створення системи отримання інформації, рух людей, транспортних засобів, недопущення переміщення розвідувально-диверсійних груп, товарів, вантажів, нелегальних мігрантів. Тобто грамотне поєднання технічних можливостей і людського потенціалу", – заявив Цигикал.

"Технічні засоби, пов'язані в єдиний комплекс, управляються з центру і дають можливість відстежувати обстановку дистанційно, в режимі реального часу, розпізнавати загрози та ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування. Основний пріоритет на сьогодні – східний кордон", – додав він.

Керівник прикордонників зазначив: "У нас 409 км неконтрольованого кордону з Росією, решта – 1 300-км ділянки, що контролюється до стику кордону з Білоруссю. Держприкордонслужба посилено охороняє кордон з 2014 року. І кожен день люди несуть службу вже зовсім по-іншому: зі зброєю".

Цигикал сказав, що раніше відділ із 200-250 прикордонників обслуговував ділянку на 100 км, а тепер створюють відділення прикордонного контролю ближче до кордону: "Створюємо невеликі, мобільні містечка".

"Таким чином, ми можемо зосередити наші сили і вже патрулювати ділянку до 20 км: 10 в одну й іншу сторону. Плюс на цих ділянках на кожні 10 км доцільно (що ми і будемо робити) встановлювати спостережні вишки", – заявив він.

"Обладнати їх відеосистемами, приладами нічного бачення і, можливо, телевізійними системами, які будуть відстежувати та надавати інформацію до підрозділу, а відповідна група реагування буде виїжджати на затримання", – додав керівник ДПСУ.

Також запроваджують дільничних інспекторів – офіцерів, які мають обслуговувати один або два населених пункти, прилеглих до кордону, для попередження порушень.