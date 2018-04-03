Денісова попросила омбудсмена РФ перевірити умови утримання Балуха

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в черговий раз звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової перевірити умови утримання в ізоляторі українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляється на сайті уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Денісова написала листа російському омбудсмену через інформацію про побиття конвоєм українського активіста. Адвокат Балуха Ольга Дінзе розповіла, що його побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця.

"У зв’язку з цим звертаюсь до вас з проханням перевірити надану інформацію і, у випадку її підтвердження, вжити заходів, необхідних для відновлення порушених прав Володимира Балуха. Прошу проінформувати мене про результати розгляду даного звернення", - написала Денісова.

За словами Дінзе, адміністрація СІЗО відмовилась надати Балуху воду на підставі того, що він оголосив голодування.

Російські силовики не прокоментували повідомлення про побиття Балуха.

Як відомо, 16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.