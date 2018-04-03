Бойовики 10 разів обстріляли сили АТО з мінометів, є поранений

Від початку доби бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 3 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм міномету та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки. Крім цього, окупанти відкривали вогонь зі снайперської та стрілецької зброї поблизу Широкиного, Водяного та Шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.

Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли оборонців Невельського та Павлополя.

"На Луганському напрямку противник застосував 82 мм міномети поблизу Луганського, випустивши по українських позиціях 14 мін. Також під гранатометний вогонь потрапили наші укріплення в районі населеного пункту Новоолександрівка", - розповідають у штабі АТО.

Зазначається, що пораненого військового доправили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.