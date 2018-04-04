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Путін: Речовину на зразок "Новічка" могли виробляти в 20 країнах

Середа, 4 квітня 2018, 05:23

Президент Росії Володимир Путін стверджує що дізнався про отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії зі ЗМІ, а речовина "Новічок" могла бути виготовлена у 20 країнах.

Про це він розказав журналістам в Анкарі, де він перебуває з візитом, пише Радіо Свобода.

Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації із заборони хімічної зброї 4 квітня "буде поставлена остаточна крапка" в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, в якому Лондон звинуватив Росію.

За його словами, він "дізнався про інцидент із засобів масової інформації", а така речовина, як "Новічок", могла бути вироблена "приблизно в 20 країнах світу".

Нагадаємо, у британському уряді заявили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку в минулому розробляла Росія. 

Глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

19 березня до Британії прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Засідання Організації із заборони хімічної зброї 4 квітня в Гаазі відбуватиметься на запит Москви. До виконавчої ради ОЗХЗ входить 41 член, зокрема Велика Британія і Росія, рішення ухвалюють двома третинами голосів.

Теми: ПутінРосіяВелика Британіяшпигунство
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