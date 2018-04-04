Угорцю, що воював за бойовиків "ДНР", вдалося уникнути в’язниці

Громадянин Угорщини отримав два роки умовно за участь в бойових дій на боці сепаратистів "ДНР" на сході України.

Про це повідомляє Agence France Press.

Суд міста Сексард в Угорщині визнав 43-річного Крістіана Л. винним у "забороненій участі в збройному угрупованні, яке залучене до збройних сутичок".

Це перший подібний вирок в Угорщині.

Пояснюючи м'якість вироку, судя зазначив, що злочин, скоєний угорцем, у країні відносно невідомий, і підсудний не знав, що порушує угорське законодавство.

Прокуратура збирається оскаржити вирок, вимагаючи тюремного ув'язнення.

Уродженець міста Пакш у центральній Угорщині був затриманий в аеропорту Будапешта минулого року після повернення з так званої "ДНР", де він воював проти української армії. Найманець виявився колишнім поліцейським, який у 2015 році прибув до Донецька, де пройшов тренування і отримував гроші за участь у бойових діях.

Європейська правда