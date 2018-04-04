У Криму журналіста Мемедемінова лишили під вартою. МЗС протестує
Верховний суд анексованого Росією Криму залишив у силі рішення першої інстанції про арешт громадського журналіста Нарімана Мемедемінова.
Про це повідомив 3 квітня адвокат Еміль Курбедінов, передає у Facebook громадське об’єднання "Кримська солідарність".
Кримчанин залишатиметься під арештом щонайменше до 16 травня 2018 року.
Суд засідав у закритому режимі.
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила у Twitter: "Рішуче засуджуємо системне переслідування кримських активістів. Вкотре вимагаємо звільнення журналіста Мемедемінова".
Як відомо, російські силовики затримали Нарімана Мемедемінова 22 березня після обшуку в його будинку у селі Холмовка Бахчисарайського району.
23 березня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя арештував його до 16 травня.
У МЗС України заявили, що після незаконних "виборів" окупант посилив тиск на кримських татар.
Правозахисники і журналісти вимагають звільнити Нарімана Мемедемінова.
Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Мемедемінова.