У Криму журналіста Мемедемінова лишили під вартою. МЗС протестує

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Середа, 4 квітня 2018, 10:41

Верховний суд анексованого Росією Криму залишив у силі рішення першої інстанції про арешт громадського журналіста Нарімана Мемедемінова.

Про це повідомив 3 квітня адвокат Еміль Курбедінов, передає у Facebook громадське об’єднання "Кримська солідарність".

Кримчанин залишатиметься під арештом щонайменше до 16 травня 2018 року.

Суд засідав у закритому режимі.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила у Twitter: "Рішуче засуджуємо системне переслідування кримських активістів. Вкотре вимагаємо звільнення журналіста Мемедемінова".

Як відомо, російські силовики затримали Нарімана Мемедемінова 22 березня після обшуку в його будинку у селі Холмовка Бахчисарайського району.

23 березня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя арештував його до 16 травня.

У МЗС України заявили, що після незаконних "виборів" окупант посилив тиск на кримських татар.

Правозахисники і журналісти вимагають звільнити Нарімана Мемедемінова.

Звільніть Нарімана Мемедемінова
Звільніть Нарімана Мемедемінова
Nazim Sheikhmambet

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Мемедемінова.

Теми: Крим кримські татари права людини Росія МЗС
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