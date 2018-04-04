Рада почала змінювати порядок оформлення посвідчень мешканцями зони АТО

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Середа, 4 квітня 2018, 12:43

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №4023а, що змінює процедуру оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, мешканцями зони АТО або переселенцями.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зокрема, проект пропонує внести зміну до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", доповнивши його статтею 93 "Особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення".

Цією статтею передбачено, що оформлення відповідних документів людям, що продовжують мешкати в зоні АТО, здійснюється міграційним органом за місцем звернення особи чи її законного представника.

Оформлення документів для переселенців на підконтрольну Києву територію здійснюється міграційним органом за фактичним місцем проживання.

Законопроект передбачає також, що для внесення до документів відомостей про місце проживання може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Українська правда
Теми: Верховна Рада законодавство АТО Донбас переселенці
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