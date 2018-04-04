Аваков про Коломойського: У нас цікаві розмови, якщо хто слухає

Олігарх Ігор Коломойський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков регулярно спілкуються по телефону.



Про це глава МВС розповів в інтерв'ю виданню LIGA.net.



Відповідаючи на питання, що його пов'язує з одіозним олігархом Коломойським, Аваков відповів:



"Хто одіозний – це спірне питання. Але я регулярно з ним спілкуюся. Напевно, раз на кілька тижнів. Він дзвонить, питає: "А як вам телешоу на нашому каналі?". І все в такому дусі. Це дуже кумедні розмови, якщо хто-небудь слухає. Але вони малопродуктивні, не про політику, тому, напевно, ніхто їх не публікує", – говорить Аваков.



"Нас з ним зв'язує 2014 рік. Нас пов'язує Дніпро, коли там була напружена ситуація. Його тверда позиція патріота та рішучої людини тоді – дорогого коштує, і я цього ніколи не забуду. А ще я ніколи не брав у нього гроші, а він зі мною їх не заробляв, ні в бізнесі, ні в політиці", – додав він.



"Тому у мене є можливість спокійно з ним розмовляти, а у нього є можливість спокійної розмовляти зі мною. Те, що відбувалося з боргами, дивідендами Укрнафти, за такою самою процедурою по Приватбанку - це дискусії, які у нас мали місце бути постійно. У нього є свої позиції, у мене свої", – заявляє міністр.



Відповідаючи на запитання, чи не задає він Коломойському питання по Приватбанку, Аваков сказав:



"Я не питаю, бо про Приватбанк знаю більше ніж ви, а допити і справу стосовно нього та посадових осіб НБУ веде Генеральна прокуратура і НАБУ, а не Нацполіція та МВС".



"Якби причетні до мене структури вели цю справу, то я б з ним не розмовляв. У Нацполіції немає справ проти Коломойського, тому я дозволяю собі з ним розмовляти", – говорить міністр.



Аваков додав, що періодично спілкується також з іншими олігархами: Ахметовим і Пінчуком. Не спілкується тільки з Фірташем:



"За родом своєї роботи я спілкуюся практично з усім політичним спектром: починаючи від Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Андрія Садового і закінчуючи Бойком і Рабиновичем. Тому що така робота у міністра внутрішніх справ, якщо я хочу тримати баланс. З ким я тільки не спілкуюся...".