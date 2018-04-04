Порошенко розкрив деталі дарування Україні американських військових катерів

Президент Петро Порошенко сподівається, що вже в травні Україна підпише контракт із США на безкоштовне отримання від Америки двох патрульних катерів.

Про це він заявив у середу на церемонії передачі техніки патрульній поліції в Києві.

Глава держави наголосив, що в цій ситуації відсутні непорозуміння з американською стороною. "Зрадофіли" напустили стільки туману, хоча тут, на мою думку, все гранично ясно", - сказав він.

За словами Порошенка, зараз Міноборони "проходить процедури завершення і погодження" контракту на поставку катерів, який Україна отримала від США.

"Заздалегідь заплановано, що на початку травня до України прибуде група фахівців Берегової охорони Сполучених Штатів для остаточної деталізації, і я сподіваюся на підписання зазначеного контракту", - заявив він.

Президент повідомив, що за попередніми умовами контракту передбачена безкоштовна передача зазначених катерів Україні, проте витрати на підготовку, дообладнання і транспортування нестиме українська сторона. Попередня сума – більше 10 мільйонів доларів.

Він розповів також, що кілька тижнів тому в Україні створена група з 36 військових моряків, які найближчим часом поїдуть на навчання до американського міста Балтимор.

"Дозвольте не вказувати ворогу деталі і особливості ані контракту, ані катерів, їх обладнання, бойових можливостей", - попросив Порошенко.

Він висловив упевненість, що ці плавзасоби зміцнять обороноздатність України.

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" зазначалося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу Island, що були на службі Берегової охорони США, а нині стоять у порту Балтимора.

Однак Україна такому подарунку "опирається" нібито з меркантильних мотивів керівництва держави. Зокрема, одним з українських заводів, які постачають на озброєння ВМС малі броньовані артилерійські катери, є ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському" – колишня "Ленінська кузня", бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

У ЗСУ це розслідування назвали "грою на руку агресору" і розповіли, коли Україна отримає від США патрульні катери.

Євген Кізілов, УП