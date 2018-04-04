Синоптики обіцяють нічне потепління

У четвер, 5 квітня, в Україні тепло і без переважно опадів, нічна температура підвищиться.

Про це повідомляє у Facebook Гідрометцентр.

За даними синоптиків, температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, на узбережжі морів близько 10°; у західних та Житомирській областях вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Стосовно регіонів, найближчої доби у Львові температура вночі 8-10°, вдень 18-20° тепла, в Одесі вночі 5-7°, вдень 11-13° тепла, у Дніпрі нічна температура 2-4°, вдень 15-17° тепла, у Харкові вночі 2-4°, вдень 14-16° тепла. В усіх цих містах без опадів.

5 квітня у Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 14-19° тепла.

У Києві також без опадів, вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.