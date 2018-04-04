Бойовики з гранатометів обстріляли Авдіївку та Водяне попри перемир'я

Від початку доби бойовики здійснили 18 обстрілів позицій сил АТО, ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 4 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Лебединського та Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки та Водяного, з великокаліберних кулеметів – Гнутового, а снайперської і стрілецької зброї – оборонців Широкиного, Водяного та Шахти "Бутівка".

"Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового, Авдіївки та Невельського", - зазначають у штабі АТО.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли укріплення в районі станції Донець.

У штабі АТО запевняють, що підрозділи ЗСУ контролюють ситуацію по всій лінії розмежування сторін.