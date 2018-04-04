Бойовики з гранатометів обстріляли Авдіївку та Водяне попри перемир'я

155 переглядів
Середа, 4 квітня 2018, 18:31

Від початку доби бойовики здійснили 18 обстрілів позицій сил АТО, ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 4 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Лебединського та Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки та Водяного, з великокаліберних кулеметів – Гнутового, а снайперської і стрілецької зброї – оборонців Широкиного, Водяного та Шахти "Бутівка".

"Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового, Авдіївки та Невельського", - зазначають у штабі АТО.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли укріплення в районі станції Донець.

У штабі АТО запевняють, що підрозділи ЗСУ контролюють ситуацію по всій лінії розмежування сторін.

Українська правда
Теми: АТО Донбас війна ОРДЛО Росія
powered by lun.ua
По темі
Великоднє перемир'я на Донбасі протрималось 10 хвилин – Оліфер 4 квітня 2018, 18:36
Рада почала змінювати порядок оформлення посвідчень мешканцями зони АТО 4 квітня 2018, 12:43
Доба в АТО: Бойовики здійснили 24 обстріли, поранивши одного бійця ЗСУ 4 квітня 2018, 07:54
Усі новини
Головні новини
Україна запропонувала РФ обміняти 23 впійманих росіян на політв’язнів
Нардепом від БПП зареєстрували відомого соратника Ющенка
В "Ощадбанку" розповіли, чому масово закривають відділення
Чевгуз пояснив, чому пішов від Савченко
Усі новини
київ

8 проектів березня, які змінять Київ

київ

На Великій Олімпійській відкрився ресторан в'єтнамської кухні від Ектора Хіменес-Браво