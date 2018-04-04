В антикорупційній організації Transparency International Україна заявляють, що уважно стежать за подіями довкола керівника САП Назара Холодницького і закликають забезпечити юридичну чистоту під час розслідування.

Про це йдеться у заяві організації.

"Витік конфіденційної інформації, тиск на суддів і підбурювання свідків до неправдивих свідчень є, очевидно, неприпустимими діями для керівника антикорупційного органу. Тому, перед тим як робити деталі розслідування відносно Назара Холодницького надбанням громадськості, вважаємо, що ГПУ та НАБУ зобов’язані були спершу отримати дійсно вагомі докази", - зазначають в організації.

Водночас в ТІ закликають членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та співробітників ГПУ, які ведуть провадження відносно Холодницького, дотримуватися юридичної чистоти процесу.

"В іншому випадку, розслідування справи нинішнього керівника САП буде сприйнято українським суспільством та міжнародними партнерами як прояв міжвідомчої боротьби, політизації антикорупційних органів та їхньої незрілості", - наголошують в ТІ.

В організації додають, що політики, чиї інтереси в різний час стали об’єктом розслідування САП-НАБУ, використовують цю ситуацію для дискредитації всієї антикорупційної реформи, яка розпочалася після Революції Гідності.

"Справу Холодницького" намагаються видати за доказ марності зусиль з розбудови антикорупційної інфраструктури загалом і створення Антикорупційного суду зокрема", - вважають в антикорупційній організації.

Раніше повідомлялося, що у скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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