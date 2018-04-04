РФ вимагає провести засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля

Росія зажадала скликати в четвер відкрите засідання Ради Безпеки ООН у справі Сергія Скрипаля.

Про це заявив в середу на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, інформує ТАСС.

РФ попросила скликати засідання в Нью-Йорку в другій половині дня - о 15:00 за місцевим часом.

Звертаючись до голови Ради Безпеки організації, Небензя заявив, що Росія керується принципом, що "застосування хімічної зброї є неприпустимим і має бути розслідуване, а виконавці – покарані".

Минулого тижня Росія направила в ОЗХЗ список з 13 питань щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Сьогодні Москва заявила, що отримала відповідь, але зазначила, що "по суті ОЗХЗ відповіла тільки на одне питання".

ЄС наполягає, що Росія повинна співпрацювати з розслідуваннямотруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, яке веде Організація із заборони хімічної зброї.

Європейська правда