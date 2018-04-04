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Суд дозволив провести досудове розслідування щодо ще одного фігуранта розстрілів на Майдані

Середа, 4 квітня 2018, 23:03

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих Генпрокуратури щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-заступника начальника Головного управління - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Федчука підозрюють "в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій".

Це, за твердженнями ГПУ, призвело до масових жертв серед мітингувальників, до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратурасудМайдан
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