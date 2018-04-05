Єльченко: Агресія РФ в Україні перетворилася на всесвітню гібридну війну

Плани Путіна про руйнування однополярного світу, озвучені ним у 2007 році, переросли у агресію РФ проти Грузії, напад на Україною і зрештою у гібридну війну світового масштабу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, виступаючи в середу в Принстонському університеті, передає "Укрінформ".

"Гібридна війна, яку веде РФ проти України, поступово перетворюється на всесвітню гібридну війну. Вона ведеться на всіх рівнях, на різних полях битв та з різною інтенсивністю", - наголосив Єльченко.

Постійний представник України при ООН нагадав про виступ Путіна під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в 2007 році, коли президент РФ висловив несприйняття однополярності світової політики та "по суті розкрив свої агресивні плани з підриву цивілізованого світу".

"Масштабна мілітаризація російського режиму та готовність застосовувати будь-які інструменти для просування своєї реваншистської програми, попри людські втрати, призвели до кровопролиття в Грузії в 2008 році.

У 2014 році, через окупацію Криму та військовий наступ на сході України, РФ поклала початок "нехтуванню встановлених принципів міжнародних відносин на основі Статуту ООН", - підкреслив дипломат.

"Зараз Москва перетворює Крим на величезну військову базу - з сухопутними, повітряними та військово-морськими компонентами, використовуючи її як платформу для своїх військових втручань в інших місцях, зокрема, в Сирії.

Але агресія Росії проти України не обмежується Кримом: вона продовжується на сході України. Причому в Москві продовжують заперечувати присутність солдат і офіцерів на Донбасі, виправдовуючи їхню фактичну наявність тим, що вони начебто перебувають "у відпустці", - заявив Єльченко.

"Неправомірні дії Росії, а також безперервна пропаганда, дезінформація, підроблені новини та інші гібридні інструменти застосовуються Росією щодня в безперервному режимі", - додав він.

"Попри постійні провокації РФ, Україна продовжує докладати зусиль на захист власного суверенітету на основі Міжнародного права. Ми твердо віримо, що тільки через закон можна впоратися з режимом, який ставить себе поза законом", - запевнив дипломат.

Він також наголосив, що Україна ініціювала розгляд справ відносно дій РФ у Міжнародному кримінальному суді і Міжнародному суді ООН та арбітражний розгляд в межах Конвенції ООН з Морського права.