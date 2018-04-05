"Комітет захисту журналістів" вимагає від Києва віддати документи Гусейнову

"Комітет захисту журналістів" закликає українських прокурорів повернути паспорт голландському громадянину азербайджанського походження Фікрету Гусейнову.

Також CPJ закликає виконати постанову окружного суду від 2 квітня про те, що журналіста не повинні екстрадіювати до Азербайджану й обмежувати його пересуваня.

Паспорт забрав київський прокурор Сергій Остапець. Телефонні дзвінки CPJ до київської обласної прокуратури залишилися без відповіді.

Координатор програми CPJ в Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова зазначила, що "Україна не повинна підкорятися вимогам авторитарного режиму Азербайджану".

Азербайджанський опозиційний журналіст, громадянин Нідерландів Фікрет Гусейнов 2 квітня заявив, що прокуратура не видає йому паспорт, тоді як суд відмовив в екстрадиції.

"Запит про екстрадицію прокуратури був відхилений. Прокуратура знову не видала мені мій паспорт", – написав журналіст у понеділок.



Наступного дня він наголосив: "Київська обласна прокуратура незаконно забрала (вкрала) мій паспорт і не хоче його віддавати!".

"Радіо Свобода" наводить рішення суду:

"У задоволенні клопотання першого заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції Грабця І.Н. про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відносно підданого Королівства Нідерланди Гусейнова Фікрета Нуралді огли, … для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави – відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає".

Повний текст мають оголосити 5 квітня.

Омбудсмен Людмила Денісова відкрила провадження через порушення прав азербайджанського журналіста і правозахисника.

Вона вважає незаконним вилучення прокурором і утримання паспорта Фікрата Гусейнова, це обмежує свободу пересування журналіста і його право на вільний вибір місця перебування.

Денісова звернулася до генпрокурора: "Прошу організувати перевірку законності дій прокурора щодо вилучення та утримання документа, що посвідчує особу Фікрата Гусейнова, а також вжити відповідних заходів реагування".

"Про результати перевірки та вжиті заходи реагування прошу мене поінформувати до 6 квітня 2018 року", – попросила вона Юрія Луценка.

Про затримання Гусейнова в аеропорту "Бориспіль" стало відомо 14 жовтня 2017 року. За даними Державної прикордонної служби, причиною затримання стало те, що журналіст перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу.

Спочатку його арештували, але потім суд відпустив журналіста на поруки народного депутата Миколи Княжицького.