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Американські дипломати у присмерку виїхали з посольства в Росії

Четвер, 5 квітня 2018, 09:25

Американські дипломати, яких висилають із Росії, покинули в нічні години будівлю диппредставництва США в Москві.

Як повідомили кореспонденту ТАСС очевидці, приблизно з 4 ранку за московським часом на територію посольства почали заїжджати автобуси.

Колона транспортних засобів вирушила від диппредставництва до 7:00 мск.

Деталі американська сторона не коментує.

Як повідомлялося раніше, дипломатам США було наказано виїхати з РФ до 5 квітня.

26 березня США заявили про висилку одразу 60 російських дипломатів, а також про закриття генерального консульства Росії в Сіетлі в зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Москву.

29 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив про заходи Росії у відповідь. 58 співробітників американського посольства в Москві і два співробітника генконсульства США в Єкатеринбурзі були оголошені персонами нон грата.

Росія також зажадала від Сполучених Штатів до 31 березня закрити генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.

Теми: РосіяСШАдипломатичні відносини
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