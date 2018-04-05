Американські дипломати у присмерку виїхали з посольства в Росії
Американські дипломати, яких висилають із Росії, покинули в нічні години будівлю диппредставництва США в Москві.
Як повідомили кореспонденту ТАСС очевидці, приблизно з 4 ранку за московським часом на територію посольства почали заїжджати автобуси.
Колона транспортних засобів вирушила від диппредставництва до 7:00 мск.
Деталі американська сторона не коментує.
Як повідомлялося раніше, дипломатам США було наказано виїхати з РФ до 5 квітня.
26 березня США заявили про висилку одразу 60 російських дипломатів, а також про закриття генерального консульства Росії в Сіетлі в зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Москву.
29 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив про заходи Росії у відповідь. 58 співробітників американського посольства в Москві і два співробітника генконсульства США в Єкатеринбурзі були оголошені персонами нон грата.
Росія також зажадала від Сполучених Штатів до 31 березня закрити генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.