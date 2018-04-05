У Новограді-Волинському стріляли у місцевого депутата

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Четвер, 5 квітня 2018, 10:10

Увечері 4 квітня у Новограді-Волинському невідомий поранив з вогнепальної зброї 45-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

За даними сайту Новограда-Волинського, поранили депутата міськради Олега Ващенка.  

Подія сталася у центрі міста, на площі Лесі Українки, 9, близько 20:10, коли потерпілий виходив із приміщення спортивного клубу. 

 
фото поліції

"Невідомий у балаклаві здійснив кілька пострілів у сторону чоловіка, у результаті чого той отримав проникаючі вогнепальні поранення плеча та непроникаюче грудної клітини", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото з сайту 04141.com.ua

Депутата терміново госпіталізували. 

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Тривають заходи для встановлення особи стрілка.

Теми: Житомир кримінал
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