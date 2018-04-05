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Через вибух на полігоні постраждали троє нацгвардійців

Четвер, 5 квітня 2018, 11:39

У Кривому Розі на полігоні під час заходів із бойової підготовки підрозділів Національної гвардії України внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждали троє військовослужбовців НГУ.

Про це повідомляє Твіттер Міністерства внутрішніх справ.

 

Зазначається, що постраждалих госпіталізували, за цим фактом розпочато службову перевірку.

Як уточнює прес-серктар Нацгвардії Вадим Голуб, 5 квітня 2018 року близько 8.45 на полігоні 17 танкової бригади Збройних сил України у ході підготовки до проведення стрільб під час польового виходу отримали поранення три військовослужбовці Національної гвардії України.

За попередньою інформацією, військовослужбовці Нацгвардії йшли встановлювати мішені для стрільби зі снайперської зброї та на шляху слідування підірвались на невідомому боєприпасі.

Варто зазначити, що на момент події проходила підготовка до стрільб, і військовослужбовці, залучені до стрільб, боєприпаси ще не отримували.

Постраждалих доставили до медичного закладу міста Кривий Ріг.

На даний час пораненим нацгвардійцям надається уся необхідна медична допомога, запевняє Голуб.

Про обставини події повідомлено військову прокуратуру Криворізького гарнізону. За цим фактом проводиться розслідування.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяНацгвардія
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