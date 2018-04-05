Бойовики 7 день поспіль ігнорують режим "великоднього перемир'я" - СЦКК

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Четвер, 5 квітня 2018, 13:07

Українська сторона СЦКК інформує, що ватажки російсько-окупаційної адміністрації сьомий день поспіль ігнорують режим "великоднього перемир’я" по всій лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє Facebook-сторінка прес-центру штабу АТО.

"Так, 4 квітня, близько 19-ї години ворог застосував стрілецьку зброю з гори Князь Ігор по позиціях Збройних Сил України у районі населеного пункту Станиця Луганська. Тож, окупанти вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін", – йдеться у повідомленні.

Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Окрім цього бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку й озброєння у населених пунктах на території тимчасово непідконтрольній уряду України.

За інформацією спостерігачів СММ ОБСЄ, у південно-східній частині Луганська підтверджено факт розташування 7-ми одиниць танків Т-72, 7-ми одиниць САУ, 15-ти артилерійських систем різного калібру та 7-ми реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", а неподалік населеного пункту Круглик – 8-ми танків різної модифікації.

На тимчасово непідконтрольній території південно-західніше населеного пункту Соснівка, СММ ОБСЄ виявила сільськогосподарські угіддя, заміновані майже сотнею мін ТМ-62.

За наявною інформацією СЦКК, у районах населених пунктів Саханка, Октябр, Первомайськ та Веселе, зафіксовано розташування ворожих танків, артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Українська сторона СЦКК зазначає, що ЗСУ в односторонньому порядку дотримуються режиму "великоднього перемир’я".

Українська правда
Теми: ОРДЛО тероризм Донбас Мінські угоди
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