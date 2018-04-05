Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На захід України йдуть дощі й прохолода

Четвер, 5 квітня 2018, 14:56

У п'ятницю, 6 квітня, в Україні збережеться переважно тепла погода, проте на заході похолодає й місцями підуть дощі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, більша частина території України залишиться в теплій повітряній масі і лише вдень до західних областей пересуниться порція більш прохолодного повітря.

Погоду північно-західної половини країни визначатиме поле зниженого тиску з атмосферним фронтом, на решті території - гребінь східного антициклону.

У західних областях України очікується невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах - помірний; вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

На решті території країни без опадів, лише у Вінницькій та більшості північних областей вдень невеликий дощ; вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на узбережжі морів 10-12°.

У Києві 6 квітня без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південний, у західній частині з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

 
Погода на 6 квітня

У суботу, 7 квітня, опадів в Україні не прогнозується, лише вночі в Чернівецькій області та місцями у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Сумській областях очікується невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5° тепла, на півдні країни до 8°; днем 9-14°, на півдні та сході 15-20°.

У Києві 7 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

 
Погода на 7 квітня

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
погода
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: