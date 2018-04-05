На захід України йдуть дощі й прохолода

У п'ятницю, 6 квітня, в Україні збережеться переважно тепла погода, проте на заході похолодає й місцями підуть дощі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, більша частина території України залишиться в теплій повітряній масі і лише вдень до західних областей пересуниться порція більш прохолодного повітря.

Погоду північно-західної половини країни визначатиме поле зниженого тиску з атмосферним фронтом, на решті території - гребінь східного антициклону.

У західних областях України очікується невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах - помірний; вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

На решті території країни без опадів, лише у Вінницькій та більшості північних областей вдень невеликий дощ; вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на узбережжі морів 10-12°.

У Києві 6 квітня без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південний, у західній частині з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

Погода на 6 квітня

У суботу, 7 квітня, опадів в Україні не прогнозується, лише вночі в Чернівецькій області та місцями у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Сумській областях очікується невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5° тепла, на півдні країни до 8°; днем 9-14°, на півдні та сході 15-20°.

У Києві 7 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.