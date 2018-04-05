МЗС вимагає пустити українських лікарів до Балуха

Міністерство закордонних справ вимагає допустити до засудженого в анексованому РФ Криму українського активіста Володимира Балуха українських лікарів.

Раніше адвокат Балуха повідомив, що той не має наміру зупиняти протест.

4 квітня у "Верховному суді" окупованого Криму розглядали скаргу захисту Балуха щодо продовження йому запобіжного заходу.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.