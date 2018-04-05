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Супрун каже, що її статус не впливає на медреформу

Четвер, 5 квітня 2018, 15:22

Керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що статус "виконувача обов’язків" не впливає на проведення медичної реформи, МОЗ має підтримку прем’єра і президента.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода".

"Я як виконувач обов’язків маю повний авторитет, щоб робити ті реформи і ті кроки, які потрібні. Ми в міністерстві маємо підтримку і прем’єра, і президента, адміністрації. Реформа йде тим темпом, яким би ми хотіли її бачити", – сказала вона.

Уляна Супрун майже два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я на засіданні 3 квітня рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я.

Рішення схвалити проект постанови №5642, внесений до парламенту ще 16 січня 2017 року, на засіданні у вівторок підтримали 7 членів комітету.

Ініціаторами постанови №5642 є представники "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олександр Вілкул.

Супрун заявила, що у відставку не збирається. Вона вважає, що "це найкраща реклама, що реформа йде в правильному напрямку".

Теми: МОЗ
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