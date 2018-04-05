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Україна видала першу е-візу іноземцю

Четвер, 5 квітня 2018, 17:24

Перша електронна віза для в'їзду з діловою або туристичною метою в Україну видана 5 квітня.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Твіттері.

"Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :)"

Міністерство закордонних справ розпочало он-лайн оформлення іноземцям електронних віз для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою 4 квітня.

Час оформлення електронної візи – до 9 робочих днів. Її вартість складає 65 доларів США. Строк дії – разова до 30 днів.

Е-Візи запроваджуються для громадян таких держав:

Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

Українська правда
Теми: МЗСвізи
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