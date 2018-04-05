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У Херсоні намагалися відбити від СБУ затриманого капітана керченського судна "Норд"

Четвер, 5 квітня 2018, 19:07

У Херсоні група невідомих осіб намагалась відбити від співробітників СБУ затриманого капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка, якому мали обрати в міському суді запобіжний захід.

Про це повідомив "Укрінформ".

"За інформацією, отриманою кореспондентом Укрінформу з інших джерел, сьогоднішній інцидент стосувався затриманого капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка", - пише агентство.

Водночас раніше про цей інцидент розповів постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у Facebook.

Однак на початку за його інформацією ця подія стосувалася "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії.

"Сьогодні у Херсоні групою осіб було здійснено спробу відбити від працівників ГУ СБУ в АРК нещодавно затриману на КПВВ особу, вочевидь активно залучену у встановлення окупаційної влади в Криму, "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії, щодо якій обирали запобіжний захід в херсонському суді", - написав він.

Крім того Бабін розкритикував роботу правоохоронців під час інциденту.

"З сумом констатуємо відсутність належного рівня координації правоохоронних органів, яке призводить до подібного підняття голови російської п'ятої колони у районах наближених до Криму", - наголосив він.

 

Пізніше у коментарі "Укрінформу" він підтвердив даний факт, і зазначив, що у вказаній групі було до 15 осіб.

"Проте спростував вже поширене низкою ЗМІ повідомлення, з посиланням на його інформацію у Facebook, що особою, яку намагалися відбити, є нещодавно затриманий на Херсонщині співробітниками СБУ депутат "Євпаторійської міської ради". Але хто саме є даною особою, у повідомленні Бабіна немає жодного слова", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Бабіна у тій самій публікації, дійсно, вже не йшлося про "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії.

"Сьогодні у Херсоні групою осіб було здійснено спробу відбити від працівників ГУ СБУ в АРК нещодавно затриману особу, щодо якій обирали запобіжний захід в херсонському суді", - написано у його повідомленні.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Пізніше в Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту і морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному і акваторії Азовського морів.

Українська правда
Теми: КримХерсонська областьСБУ
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