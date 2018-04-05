У Херсоні намагалися відбити від СБУ затриманого "депутата" окупаційної влади Євпаторії

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Четвер, 5 квітня 2018, 19:07

У Херсоні група невідомих осіб намагалась відбити від співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

Про це повідомив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у Facebook.

"Сьогодні у Херсоні групою осіб було здійснено спробу відбити від працівників ГУ СБУ в АРК нещодавно затриману на КПВВ особу, вочевидь активно залучену у встановлення окупаційної влади в Криму, "депутата" окупаційного органу влади в Євпаторії, щодо якій обирали запобіжний захід в херсонському суді", - написав він.

Крім того Бабін розкритикував роботу правоохоронців під час інциденту.

"З сумом констатуємо відсутність належного рівня координації правоохоронних органів, яке призводить до подібного підняття голови російської п'ятої колони у районах наближених до Криму", - наголосив він.

Раніше Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

Пізніше прокуратура АРК повідомила, що затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – УП) .

Українська правда
Теми: Крим Херсонська область СБУ
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