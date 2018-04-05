Головні новини дня – за 60 секунд

ГПУ відкликала підозру проти Бубенчика, стали відомі виконавці замаху на Мосійчука, АТО закінчиться у травні - новини, які обговорювали 5 квітня.

Про справу Бубенчика. Слідчі підозрюють Івана Бубенчика у тому, що вранці 20 лютого 2014 року він відкрив вогонь на Майдані Незалежності за змовою і для дестабілізації ситуації. Пізніше клопотання про тримання під вартою Бубенчика було відкликане, а суддя його задовольнив.

Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у справі Бубенчика заявила, що відкликала підозру проти нього, тому що вважає її непереконливою.

Тому Генеральна прокуратура розгляне доцільність обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику в зв'язку з врученням йому нового підозри.

Про Мосійчука. Правоохоронці з'ясували, що вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві був замахом на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

За підозрою у виконанні теракту затримано чоловіка на ім'я Михайло М'ятних, його вже арештували.

Правоохоронці встановили, що М'ятних готував вибухівку в гаражі. Там він встановлював вибуховий пристрій на придбаний одним із спільників мопед.

Ще двох виконавців оголошено в розшук. Це уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак. Зараз вони перебувають в Росії. Їм повідомлено про підозру заочно.

Про АТО. Антитерористична операція на Донбасі закінчиться у травні.

"Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.). Ми запроваджуємо нові більш ефективні заходи із застосування збройних сил", - заявив президент Петро Порошенко.

За його словами, формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом генерала Сергія Наєва.

Про "Укроборонпром". Невідомі кинули дві гранати РГД-5 до цеху черкаського заводу "Фотоприлад", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

У результаті вибуху постраждалих осіб немає. Вибухом вибито вікна.

Про армію РФ. Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Росія зосередила поблизу кордону України 19 батальйонних тактичних груп і не припинить збройну агресію на Донбасі.

"На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню", – заявив міністр.

Про Юлію Скрипаль. Поліція Лондона оприлюднила заяву від імені Юлії Скрипаль, у якій донька колишнього подвійного агента розповідає про свій стан здоров’я.

У заяві Юлії стверджується, що вона прийшла до тями понад тиждень тому і рада повідомити про "щоденне прибуття сил".