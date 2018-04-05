Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 5 квітня 2018, 21:00

ГПУ відкликала підозру проти Бубенчика, стали відомі виконавці замаху на Мосійчука, АТО закінчиться у травні - новини, які обговорювали 5 квітня.

Про справу Бубенчика. Слідчі підозрюють Івана Бубенчика у тому, що вранці 20 лютого 2014 року він відкрив вогонь на Майдані Незалежності за змовою і для дестабілізації ситуації. Пізніше клопотання про тримання під вартою Бубенчика було відкликане, а суддя його задовольнив.

Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у справі Бубенчика заявила, що відкликала підозру проти нього, тому що вважає її непереконливою.

Тому Генеральна прокуратура розгляне доцільність обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику в зв'язку з врученням йому нового підозри.

Про Мосійчука. Правоохоронці з'ясували, що вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві був замахом на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

За підозрою у виконанні теракту затримано чоловіка на ім'я Михайло М'ятних, його вже арештували.

Правоохоронці встановили, що М'ятних готував вибухівку в гаражі. Там він встановлював вибуховий пристрій на придбаний одним із спільників мопед.

Ще двох виконавців оголошено в розшук. Це уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак. Зараз вони перебувають в Росії. Їм повідомлено про підозру заочно.

Про АТО. Антитерористична операція на Донбасі закінчиться у травні.

"Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.). Ми запроваджуємо нові більш ефективні заходи із застосування збройних сил", - заявив президент Петро Порошенко.

За його словами, формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом генерала Сергія Наєва.

Про "Укроборонпром". Невідомі кинули дві гранати РГД-5 до цеху черкаського заводу "Фотоприлад", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

У результаті вибуху постраждалих осіб немає. Вибухом вибито вікна.

Про армію РФ. Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Росія зосередила поблизу кордону України 19 батальйонних тактичних груп і не припинить збройну агресію на Донбасі.

"На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню", – заявив міністр.

Про Юлію Скрипаль. Поліція Лондона оприлюднила заяву від імені Юлії Скрипаль, у якій донька колишнього подвійного агента розповідає про свій стан здоров’я.

У заяві Юлії стверджується, що вона прийшла до тями понад тиждень тому і рада повідомити про "щоденне прибуття сил".

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОСБУМосійчукРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: