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Доба в АТО: 27 обстрілів, бойовики застосовують 120-мм міномети

П'ятниця, 6 квітня 2018, 07:44

Минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи "великоднє перемир’я", здійснили 27 обстрілів позицій українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120-мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Луганського.

Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – в районі Новозванівки.

На донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного.

Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та Шахти "Бутівка". З великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції біля Авдіївки і Невельського, а зі стрілецької зброї – Кам’янки, Новомихайлівки, Талаківки та Березового.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Як зазначили у штабі, ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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