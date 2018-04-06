У Раді найпопулярніше "дружити" з Китаєм, США, Ізраїлем і Європою

1084 перегляди
П'ятниця, 6 квітня 2018, 08:38

В українському парламенті існує 90 груп з міжпарламентських зв’язків із іноземними державами, найпопулярніші – Китай, США, Ізраїль, Польща та Німеччина.

Найменшу зацікавленість у нардепів викликають Люксембург і Монголія, повідомляє "Опора", проаналізувавши дані на порталі Верховної Ради.

Ще сто держав світу залишилися обділеними увагою Верховної Ради.

Міжпарламентські контакти Верховної Ради
Міжпарламентські контакти Верховної Ради
rada.oporaua.org

Чисельність груп, які налагоджують зв’язки з парламентарями інших країн, варіюється від 4 до 215 народних депутатів.

Найбільшими за кількістю нардепів є групи з міжпарламентських зв'язків із Китаєм (215 парламентарів), США (145), Ізраїлем (138), Польщею (102), Німеччиною (92), Великобританією (87), Францією (81), Канадою (70), Литвою (69) та Японією (59).

Найменш популярними серед народних обранців є групи з міжпарламентських зв'язків із Алжиром, ДР Конго, Киргизстаном, Бахрейном, Марокко, Бангладеш, Ісландією та Сінгапуром – лише по п’ять членів; з Люксембургом та Монголією – по чотири нардепи.

Депутат може входити до складу не більше 7-ми груп, а бути керівником чи співголовою не більше двох груп.

Проте нардеп Олександр Онищенко, який нині постійно перебуває за кордоном, є членом 13-ти груп, Володимир Бандуров – 11-ти, Наталія Королевська – 10-ти, Анатолій Денисенко, Олексій Кириченко, Анатолій Дирів, Валерій Лунченко, Сергій Міщенко – 9-ти.

Ще 53 парламентарі входять до складу восьми таких груп. 85 народних депутатів входять до складу однієї, двох чи трьох груп з міжпарламентських зв’язків.

Лише 14 парламентарів не входять до складу жодної з груп із міжпарламентських зв’язків: В'ячеслав Богуслаєв, Михайло Гаврилюк, Андрій Денисенко, Любомир Зубач, Степан Івахів, Аркадій Корнацький, Ярослав Лесюк, Максим Микитась, Олексій Мушак, Юрій Одарченко, Андрій Парубій, Сергій Пашинський, Віктор Пинзеник та Юлія Тимошенко.

Найбільшу кількість керівних посад у групах обіймає Віталій Корчик ("Народний фронт") – шість. Він очолює дві групи (Ліхтенштейн та Люксембург), є співголовою ще в одній (Аргентина) та тричі заступником (Чехія, Нігерія, Бразилія).

Двоє інших його колег по фракції обіймають по п’ять керівних посад. Зокрема, Владислав Данілін є двічі керівником групи (ПАР та Ефіопія), один раз співголовою (Нігерія), заступником (Ісландія) та секретарем (Туніс).

Віктор Романюк є керівником групи з міжпарламенських зв’язків з Колумбією, двічі співголовою (Бразилія та Аргентина) та двічі заступником (Словенія та Італія).

Теми: Верховна Рада міжнародні відносини
powered by lun.ua
По темі
Рада перейменувала десантні війська ЗСУ 5 квітня 2018, 19:24
Порошенко просить Раду "невідкладно" прийняти закон про Нацбюро фінансової безпеки 5 квітня 2018, 18:43
МЗС запрацює по-новому: Рада ухвалила президентський закон про дипслужбу 5 квітня 2018, 15:56
Усі новини
Головні новини
"Новічок", яким отруїли Скрипалів, виготовили у Саратовській області – ЗМІ
СБУ: Савченко відмовилась від перевірки на поліграфі
"Депутата" окупаційної влади Євпаторії взяли під варту
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

акція

Дайте два: акції та знижки тижня