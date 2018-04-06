У Раді найпопулярніше "дружити" з Китаєм, США, Ізраїлем і Європою

В українському парламенті існує 90 груп з міжпарламентських зв’язків із іноземними державами, найпопулярніші – Китай, США, Ізраїль, Польща та Німеччина.

Найменшу зацікавленість у нардепів викликають Люксембург і Монголія, повідомляє "Опора", проаналізувавши дані на порталі Верховної Ради.

Ще сто держав світу залишилися обділеними увагою Верховної Ради.

Міжпарламентські контакти Верховної Ради rada.oporaua.org

Чисельність груп, які налагоджують зв’язки з парламентарями інших країн, варіюється від 4 до 215 народних депутатів.

Найбільшими за кількістю нардепів є групи з міжпарламентських зв'язків із Китаєм (215 парламентарів), США (145), Ізраїлем (138), Польщею (102), Німеччиною (92), Великобританією (87), Францією (81), Канадою (70), Литвою (69) та Японією (59).

Найменш популярними серед народних обранців є групи з міжпарламентських зв'язків із Алжиром, ДР Конго, Киргизстаном, Бахрейном, Марокко, Бангладеш, Ісландією та Сінгапуром – лише по п’ять членів; з Люксембургом та Монголією – по чотири нардепи.

Депутат може входити до складу не більше 7-ми груп, а бути керівником чи співголовою не більше двох груп.

Проте нардеп Олександр Онищенко, який нині постійно перебуває за кордоном, є членом 13-ти груп, Володимир Бандуров – 11-ти, Наталія Королевська – 10-ти, Анатолій Денисенко, Олексій Кириченко, Анатолій Дирів, Валерій Лунченко, Сергій Міщенко – 9-ти.

Ще 53 парламентарі входять до складу восьми таких груп. 85 народних депутатів входять до складу однієї, двох чи трьох груп з міжпарламентських зв’язків.

Лише 14 парламентарів не входять до складу жодної з груп із міжпарламентських зв’язків: В'ячеслав Богуслаєв, Михайло Гаврилюк, Андрій Денисенко, Любомир Зубач, Степан Івахів, Аркадій Корнацький, Ярослав Лесюк, Максим Микитась, Олексій Мушак, Юрій Одарченко, Андрій Парубій, Сергій Пашинський, Віктор Пинзеник та Юлія Тимошенко.

Найбільшу кількість керівних посад у групах обіймає Віталій Корчик ("Народний фронт") – шість. Він очолює дві групи (Ліхтенштейн та Люксембург), є співголовою ще в одній (Аргентина) та тричі заступником (Чехія, Нігерія, Бразилія).

Двоє інших його колег по фракції обіймають по п’ять керівних посад. Зокрема, Владислав Данілін є двічі керівником групи (ПАР та Ефіопія), один раз співголовою (Нігерія), заступником (Ісландія) та секретарем (Туніс).

Віктор Романюк є керівником групи з міжпарламенських зв’язків з Колумбією, двічі співголовою (Бразилія та Аргентина) та двічі заступником (Словенія та Італія).