Суд Бразилії дозволив арештувати екс-президента Лулу да Сілву

Бразильський суддя Сержіу Мору видав ордер на арешт колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Про це повідомляє DW.COM.

Суддя заявив, що "з огляду на функцію, яку він раніше виконував", 72-річний політик, засуджений до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, має можливість добровільно прийти в поліцію.

На це йому дали 24 години, тобто до вечора 6 квітня.

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 до 2010 року. У роки його правління країна переживала економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

Колишній президент заперечує усі звинувачення та стверджує, що процес проти нього ведеться з метою перешкодити знову висувати свою кандидатуру на виборах у жовтні 2018 року.

Відзначається, що Лула да Сілва впевнено випереджає своїх потенційних суперників на виборах і має підтримку близько 36% голосів виборців.

Бразилія переживає затяжну урядову кризу у зв'язку з масштабними антикорупційними розслідуваннями. Вони вже позбавили президентського крісла наступницю да Сілви – Ділму Руссефф. Їй оголосили імпічмент в серпні 2016 року. Також підозри в корупції висунуто і наступному главі держави Мішелю Темеру.