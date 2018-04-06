Кіберполіція шукає собі нових "білих хакерів"

Департамент кіберполіції Національної поліції України набиратиме співробітників на посади спецагентів, конкурс стартує 10 квітня.

Про це повідомляє Кіберполіція.

"Два роки тому у Департаменті кіберполіції Національної поліції України було започатковано нову інституцію – підрозділи "білих хакерів". За цей час спеціалісти, які успішно пройшли відбір, зарекомендували себе з найпозитивнішого боку, на високому рівні виконують покладені на них обов’язки та своїм ставленням до них подають приклад колегам", – йдеться у повідомленні.

Керівництво Нацполіції тепер вирішило збільшити кількість "білих хакерів" у Кіберполіції.

Подати електронну заяву на участь у конкурсі можна буде у розділі "Відкриті конкурси" після старту конкурсу. Вимоги до кандидатів є на сайті Кіберполіції.

Зарплату спецагентам обіцяють від 25 000 до 50 000 гривень.