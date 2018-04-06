На Великдень синоптики обіцяють холодну ніч і теплий день

Найближчої доби Україна опиниться під впливом антициклону з центром над Білоруссю; південно-східна половина залишиться в теплій повітряній масі, на решту території переміститься порція більш прохолодного повітря.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс-Україна".



Синоптики не обіцяють опадів, лише на Прикарпатті вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.



Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 11-16° тепла; в південних, східних областях та на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.



У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 26,5 градусів тепла в 1975 році, а найнижча вночі на позначці 5,8 градусів морозу в 1929 році.



У неділю, 8 квітня, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; в південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, в східних, північних і більшості центральних областей від 2° морозу до 4° тепла; вдень 13-18°, у західних областях 17-23°.



У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16 °.