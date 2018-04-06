Росія може депортувати в Україну бойовика "Мотороли"

Московський обласний суд ухвалив рішення про депортацію українця Миколи Трегуба, який входив до угруповання бойовиків в окупованих районах Донецької області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що причиною стало порушення міграційного законодавства Росії.

Чи буде виконано судове рішення поки невідомо.

Повідомляється, що Трегуб народився в 1989 році у Вінницькій області. Однак в 2014 році він приєднався до сепаратистських угрупувань у Слов'янську, де воював проти українських військових під керівництвом "Мотороли".

Пізніше виїхав до Росії.

Народний депутат Антон Геращенко, який, за даними "Радіо Свобода", був ініціатором бази "Миротворець", заявив, що Україна чекає повернення своїх громадян.

"Ми вітаємо такі рішення російських судів, чекаємо якнайшвидшого повернення якомога більшої кількості українських громадян, які вчинили злочини проти України. Тут їх чекає справедливий суд", - сказав він.

За його словами, такі рішення і раніше виносилися російськими судами перших інстанцій, однак пізніше апеляційні суди їх скасовували.

"На сьогодні щодо Миколи Трегуба рішення ухвалено поки тільки судом першої інстанції. Воно повинно бути підтверджено апеляційним, і ми б хотіли, щоб це було системою", - сказав Геращенко.

Повідомляється, що нині в Україні на 9 років ув'язнення за участь в незаконних збройних формуваннях засуджений брат Трегуба.