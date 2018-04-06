На Київщині виявили арсенал зброї, вивезеної з зони АТО

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 13:33

Співробітники Служби безпеки України вилучили в Київській області зброю та боєприпаси, незаконно вивезені з району проведення антитерористичної операції.

Мешканець одного з райцентрів Київщини зберігав арсенал військових засобів ураження в орендованих приміщеннях колишніх насосних станцій, повідомляє СБУ.

"Зброю зловмисник особисто привозив з району проведення антитерористичної операції після поїздок у особистих справах", – зазначає відомство.

На Київщині виявили арсенал зброї, вивезеної з АТО
На Київщині виявили арсенал зброї, вивезеної з зони АТО
СБУ
 
 

Під час обшуків цих приміщень оперативники спецслужби виявили гранату РГД-5 з запалом, ручний кулемет Калашникова, димову шашку та понад дві сотні набоїв різного калібру.

Вилучену зброю направлено на експертизу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з працівниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Тиждень тому СБУ блокувала в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з зони АТО.

Теми: зброя Донбас Київська область СБУ АТО
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